Premierminister schließt Rücktritt erneut aus

Bukarest (ADZ) – Der angezählte Premierminister Florin Cîțu (PNL) hat angesichts der drohenden Misstrauensabstimmung hervorgehoben, alles unternehmen zu wollen, um sich durch Verhandlungen die nötige Unterstützung bzw. Mehrheit im Parlament zu sichern. Mehr könne er zur „Kriegsstrategie“ der PNL nicht enthüllen, sagte Cîțu am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Aus seiner Sicht sei „das, was im Parlament passiert, jedoch verantwortungslos“ – jene, die zurzeit bestrebt seien, die Regierung zu stürzen, würden mit ihrem Vorstoß nämlich auch „das Land ins Chaos stürzen“. Einen Rücktritt schloss der Regierungschef nach wie vor aus – der Schritt wäre völlig unverantwortlich, in Krisenzeiten wie diesen werde er das Land nicht ohne handlungsfähige Exekutive lassen.



Die oppositionelle PSD, deren Misstrauensantrag am Dienstag zur Abstimmung kommt, forderte ihre Parlamentarier indes per SMS auf, am Tag der Entscheidung „bis auf den letzten“ im Parlament anwesend zu sein. Ihrerseits hoben sowohl USR-PLUS als auch AUR abermals hervor, den Misstrauensantrag der PSD mittragen zu wollen. Die Stimmen der Parlamentarier der drei Parteien reichen locker aus, um Cîțus Rest-Regierung zu stürzen.