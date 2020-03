Protest beim Innenministerium

Flashmob am Sonntag vor dem Innenministerium Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Mit 138 Ermordeten im Jahr 2015 ist die Femizid-Rate hierzulande prozentual die höchste Europas. Ein Drittel der Rumäninnen gibt an, physische oder sexualisierte Gewalt erlebt zu haben, 40.000 Fälle wurden 2018 der Polizei gemeldet. Die Dunkelziffer liegt weit höher, denn Prügel und Vergewaltigung erleiden Frauen meist innerhalb der Familie, und oft werden sie selbst dafür verantwortlich gemacht. Gegen diese Zustände wurde am Sonntag vor dem Innenministerium protestiert: Ein Flashmob aus wütenden Frauen schloss sich der weltweiten Bewegung an und tanzte zum Protestlied „Der Vergewaltiger bist du“.