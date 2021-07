Protest der ARSVOM-Mitarbeiter

Bukarest/Konstanza (ADZ) – 75 Mitarbeiter der Rumänischen Behörde für die Rettung von Menschenleben auf hoher See (ARSVOM) haben am Montag vor dem Sitz ihrer Behörde in Konstanza gegen die angekündigte Auflösung (siehe ADZ von gestern) protestiert. Laut internationalen Abkommen müsse die ARSVOM eine zivile Behörde bleiben, um auch in fremden Hochheitsgewässern eingreifen zu können, wozu der rumänische Katastrophenschutz (ISU) keine Befugnisse hat, argumentierte Gewerkschaftsleiter Robert Robescu.