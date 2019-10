PSD-Abgeordneter von DNA angeklagt

Bukarest (ADZ) - Der PSD-Abgeordnete und gewesene Schulinspektor aus Neamț Viorel Stan und weitere acht Personen, darunter Ex-Direktoren des Bildungsministeriums, befinden sich unter Anklage wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Korruption. Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft DNA beschuldigt die mutmaßliche Verbrecherbande, zwischen 2013 und 2017 wiederholt Schmiergeld in Höhe von bis zu 51.000 Lei untereinander geteilt zu haben. Unter anderem soll der damalige Direktor des Sportlyzeums in Roman 10 Prozent der Investitionen für Renovierungsarbeiten an der Schule für sich behalten haben.