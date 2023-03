PSD mit knapp 32% führend, AUR über 18%

Bukarest (ADZ) – Knapp 47 Prozent der Rumänen haben zur Sonntagsfrage angegeben, sie würden an der Wahl sicher teilnehmen, rund 21 Prozent würden dies sicher nicht tun, so die am Dienstag veröffentlichte telefonische Wählerumfrage von INSCOP Research, die auf Antrag der PNL in der Zeitspanne 5.-19. Februar mit 3000 Teilnehmern durchgeführt wurde, zitiert vom Nachrichtenportal hotnews.ro.

Davon würden 31,7 Prozent für die Sozialdemokraten stimmen, 22,3 Prozent für die Liberalen und 18,2 Prozent würden die rechtsnationalistische AUR wählen.

Im Vergleich zur letzten Umfrage vom Ende des Vorjahres stiegen PSD und AUR um rund 0,1 Prozent, die PNL um knappe 2 Prozent. Auch die USR steigt mit rund 0,3 Prozent auf 11,2 Prozent der Wählerstimmen, gefolgt vom UDMR mit 4,6 Prozent, der PMP mit 2,9 Prozent, Pro Romania mit 2,4 Prozent, bzw. SOS Romania mit 1,5 Prozent und der Grünen Partei mit 1,4 Prozent. 3,9 Prozent der Wähler würden für andere Parteien stimmen.