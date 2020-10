PSD-Spitze straft Wahlverlierer ab

Bukarest (ADZ) - Die PSD-Führung hat am Montag die bei der Kommunalwahl landesweit eingefahrenen Ergebnisse analysiert und dabei etliche Wahlverlierer abgestraft: So wurde der im Rennen um eine weitere Amtszeit als Kreisratschef von Vrancea unterlegene Marian Opri{an kurzerhand als Chef des lokalen PSD-Verbands abgewählt, nachdem er einen Rücktritt strikt abgelehnt hatte. Oprișan, einer der einflussreichsten „Lokalbarone“ der PSD, war mehr als 20 Jahre Chef des PSD-Verbands Vrancea gewesen, dessen Leitung nun fürs Erste kommissarisch PSD-Chef Marcel Ciolacu übernahm.



Die PSD-Spitze wählte zudem Ex-Regierungschefin Viorica Dăncilă als Vorsitzende des Frauenverbandes der Partei ab. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Doina Fedorovici bestimmt, die von Ciolacu ausdrücklich gelobt wurde, es als „erste Frau überhaupt“ in das Amt einer Kreisratsvorsitzenden geschafft zu haben.



Der ebenfalls angezählte Chef des PSD-Verbands Giurgiu, Niculae Bădălău, zog den Rücktritt einer Amtsenthebung vor; seine Nachfolge trat Marian Mina an. Unangetastet blieb indes die erste stellvertretende PSD-Vorsitzende und abgewählte Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea Pandele.