PSD will Spitzenposition in EU-Kommission

Bukarest (ADZ) – Premierminister Marcel Ciolacu hat nach mehreren Medienberichten auf dem Parteitag der Europäischen Sozialisten in Rom gefordert, dass Rumänien nach den Europawahlen einen Kommissar stellt, der auch Vizepräsident der Europäischen Kommission wird.



Die PSD stellt sich vorbehaltlos hinter den Kandidaten der Sozialisten für das Amt des künftigen Kommissionschefs: Der linke Luxemburger Politiker Nicolas Schmit, gegenwärtig Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, sei „ein Freund Rumäniens“ und habe das Land bei der Abschaffung der im Wiederaufbau- und Resilienzplan festgelegten Rentenbremse und bei der Beschaffung zusätzlicher europäischer Mittel unterstützt, schrieb Ciolacu anlässlich des Parteitags in einem Facebook-Post.



Der Premierminister traf sich in Rom auch mit seinem spanischen Amtskollegen Pedro Sánchez, Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen.