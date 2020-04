Quarantäne für Rückkehrer aus sieben weiteren Ländern

Bukarest (ADZ) - Das Landesamt für Öffentliche Gesundheit hat die Liste „roter Gebiete“, aus denen Rückkehrer und Reisende wegen der Corona-Pandemie bei ihrer Ankunft hierzulande obligatorisch für 14 Tage in behördliche Quarantäne müssen, am Donnerstag um sieben weitere Länder erweitert.



Diese sind: Österreich, Belgien, die Schweiz, Großbritannien, die Niederlande, die USA und die Türkei. Besagte Länder hatten bisher als „gelbe Gebiete“ gegolten, was für Rückkehrer bei ihrer Einreise im Land die etwas mildere Auflage der häuslichen Isolierung bedeutet hatte. Die Zahl der Länder, die hierzulande nun als „rote Gebiete“ bzw. als Staaten mit mehr als 500 Covid-19-Infektionsfällen eingestuft werden, steigt damit auf 12 – sie umfasst weiters auch Italien, Spanien, den Iran, Deutschland und Frankreich.



Die Maßnahme trat am Freitag in Kraft; alle aus diesen Ländern kommenden Personen, die per Pkw, Bus, Bahn oder auf dem Luftweg in Rumänien einreisen, müssen ab sofort in behördliche Quarantäne.