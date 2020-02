Quarantäneraum wegen Corona-Virus in Bukarest

Bukarest (ADZ) - In Bukarest steht ein Quarantäneraum für die Aufnahme der aus China kommenden Reisenden zur Verfügung, in dem derzeit zwei Personen untergebracht sind, erklärte Oberbürgermeisterin Gabriela Firea am Montag. Ort sowie Identität der Insassen seien geheim. Die Rückkehrer wurden am Sonntagabend in einem speziellen, mit medizinischer Isolationskammer ausgestatteten Militärflugzeug vom Typ C-27J Spartan aus Deutschland eingeflogen. In der maximal 100 Personen fassenden, gesicherten Quarantäneunterkunft sollen Reisende aus Gebieten mit Corona-Virus obligatorisch 14 Tage verbringen, wo sie adäquat versorgt, auf Infektion getestet und im Hinblick auf Krankheitssymptome überwacht werden. Die beiden aktuellen Insassen sind derzeit symptomfrei.

In Quarantäne befinden sich auch mehrere aus China zurückgekehrte Rumänen und chinesische Arbeiter in Tulcea, Bacău, Galați und anderen Städten.