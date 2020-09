Rafila: Die Pandemie dauert mindestens zwei Jahre

Bukarest (ADZ) - Rumäniens bekanntester Virologe und Mitglied im Exekutivkomitee der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Prof. Dr. Alexandru Rafila, rechnet mit einer „mindestens zwei Jahre dauernden Corona-Pandemie“, die 2021 aller Wahrscheinlichkeit nach jedoch etwas abflauen wird. Angesichts des Schulbeginns hob Rafila erneut hervor, dass es überaus wichtig sei, zu lernen, „mit dem Virus zu leben bzw. umzugehen“ – Hygiene- und Absonderungsschutzvorkehrungen hätten für jedermann zur Regel zu werden.



In einem TV-Gespräch sagte der Virologe am Wochenende, dass sowohl die WHO als auch er vor dem Hintergrund des nahenden Kaltwetters, das die Menschen weitgehend zwinge, sich hauptsächlich in geschlossenen, oft unzureichend gelüfteten Räumen aufzuhalten, eine zweite Infektionswelle erwarten; die Monate November und Dezember würden „höchstwahrscheinlich kritisch“. Insbesondere in Europa rechne die WHO mit einem „erheblichen Anstieg der Infektionsfälle“, so Rafila. Eine leichte Besserung der Lage sei seiner Meinung nach erst „Mitte kommenden Jahres“ zu erwarten, nachdem erste, einigermaßen effiziente Impfstoffe im Kampf gegen die Pandemie eingesetzt würden.