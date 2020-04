Rafila: Ende der Restriktionen ab 15. Mai möglich

Bukarest (ADZ) - Alexandru Rafila, Präsident der Rumänischen Gesellschaft für Mikrobiologie (SRM), hält es für möglich, dass ab 15. Mai die rechtlichen Bestimmungen zur „sozialen Distanzierung“ nicht mehr notwendig sein werden, also etwa die partielle Ausgangssperre aufgehoben werden könnte. Gründe für seine Einschätzung gab er nicht an, wies aber darauf hin, dass andere Maßnahmen, wie das Verbot von Großveranstaltungen, noch lange anhalten werden.



Unterdessen trat am Freitag die Notverordnung in Kraft, durch welche der Strafrahmen bei Missachtung der Restriktionen stark erhöht wurde.