Rafila: Grippewelle nähert sich dem Höhepunkt

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) zufolge nähert sich die hierzulande grassierende Grippe ihrem Höhepunkt und weist bereits epidemische Ausmaße auf. Die Zahl der von Influenzaviren, vor allem vom Typ A/(H1N1)pdm09, hervorgerufenen Atemwegserkrankungen sei bereits die dritte Woche in Folge sprunghaft angestiegen, wobei auch Grippetote zu beklagen seien, sagte Rafila. Laut den vom Landesinstitut für öffentliche Gesundheit veröffentlichten Daten nahm die Zahl der Grippeinfektionen allein in der letzten Woche um mehr als 30 Prozent gegenüber der Vorwoche zu, zudem wurden insgesamt 18 Grippetote verzeichnet. Die meisten Infektionsfälle wurden in Bukarest sowie in den Landeskreisen Cluj, Prahova, Konstanza, Temesch, Iași und Dâmbovița gemeldet.



Dem Gesundheitsminister zufolge dürfte der Höhepunkt dieser Grippewelle in etwa einer Woche überschritten sein – man rechne damit, dass die Fallzahlen ab kommender Woche allmählich wieder zurückgingen, so Rafila.