Rafila: Gründe für extrem hohe Mortalitätsrate unklar

Bukarest (ADZ) - Nach wie vor weist Rumänien mit großem Abstand die höchste Sterberate im Raum EU/EWR/Großbritannien auf – innerhalb von 14 Tagen sterben pro 100.000 Einwohnern 3,1 Menschen an Covid-19, so die Zahlen des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC, Datenstand 3. September). Außer in Bulgarien (1,6) und Spanien (1) liegt dieser Wert in allen Ländern der Region unter 1.



Alexandru Rafila, Vertreter Rumäniens in der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bezeichnete dies gegenüber Digi24 als „besorgniserregend“. Die Mortalitätsrate sei ein Indikator für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems eines Landes: „Wir haben die Kapazitäten, diese Menschen zu behandeln, allerdings nicht mit Erfolg“. Den Grund dafür könne man noch nicht bestimmen: Eine mögliche Erklärung sei, dass mehr Menschen mit Vorerkrankungen infiziert werden, eine andere die Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen.