Rafila hofft auf Ostern ohne Einschränkungen

Bukarest (ADZ) – Stufenweise Lockerungen und die Aufhebung aller Einschränkungen bis Ostern – darauf hofft Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD), wie dieser am Montag erklärte. Welle 5 sei wahrscheinlich schon im Auslaufen begriffen, in etwa drei Wochen erwarte er nur mehr dreistellige Zahlen bei den Neuinfektionen. „Wir sind gut durch diese Welle gekommen”, bemerkt Rafila. Trotzdem müsse man mit ersten Lockerungen warten, bis auch die Anzahl der Intensivtherapiepatienten deutlich sinkt, die derzeit noch konstant ist.



Die Aufhebung der Einschränkungen werde dann in Etappen erfolgen, um die Auswirkung jeder einzelnen Maßnahme zu beobachten und notfalls gegensteuern zu können. „Wenn man alle Einschränkungen gleichzeitig aufhebt, gibt es das Risiko eines Rückschlags”. Auch PSD-Chef Marcel Ciolacu verkündete am selben Tag, seiner Meinung nach sei eine weitere Verlängerung des Alarmzustands im Zusammenhang mit Covid-19 nicht mehr nötig.