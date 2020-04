Rafila über Infektionskurve: „Spitze noch nicht erreicht“

Bukarest (ADZ) - Der Virologe Prof. Dr. Alexandru Rafila hat am Wochenende hinsichtlich der Corona-Epidemie gewarnt, dass die Spitze der Infektionskurve hier-zulande „noch nicht erreicht“ ist. In Rumänien sei die Epidemie „um etwa drei Wochen in Verzug“, erst „die letzte Woche vor dem 15. Mai“ werde zeigen, „ob wir auf dem guten Weg sind“. Der Präsident der rumänischen Gesellschaft für Mikrobiologie erläuterte auch, wie der „gute Weg“ auszusehen hat – nämlich „mindestens eine Woche lang eine stetig zurückgehende Zahl von Neuinfektionen“. Wichtig werde auch das anstehende verlängerte 1. Mai-Wochenende sein bzw. das Durchhaltevermögen der Bürger, nicht gegen die bestehenden Beschränkungen zu verstoßen, so Rafila.



Auch Regierungssprecher Ionel Dancă hob am Wochenende hervor, dass die vom Staatsoberhaupt und der Regierung ins Gespräch gebrachten ersten Lockerungen ab dem 15. Mai noch längst „keine beschlossene Sache“ sind. Die nächsten drei Wochen würden die „entscheidenden“ sein, je nach Entwicklung der Epidemie im Land könne der Notstand „durchaus nochmals verlängert“ werden, Präsident und Regierung würden letztlich „aufgrund dieser Entwicklungen“ entscheiden.