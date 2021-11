Rafila:Gesundheitsministerium stärken

Bukarest (ADZ) – Der designierte Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD) hat am Mittwoch in seiner Anhörung in der Gesundheitskommission im Parlament angekündigt, die Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit müssten wieder vom Gesundheitsministerium entschieden werden. Bisher seien die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Bekämpfung vom Komitee für Notfallsituationen getroffen worden. Raed Arafat sei „ein guter Experte”, doch könne das Gesundheitsministerium „nicht wie ein Anhängsel einer anderen Struktur” funktionieren. Auch in der Impfkampagne, vom Nationalen Impfkomitee unter Valeriu Gheorghiță geführt, habe es keine Rolle gespielt.