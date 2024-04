Rathauskandidat Piedone unter Gegnerbeschuss

Bukarest (ADZ) – Die USR will gegen den Kommunalpolitiker Cristian Popescu Piedone und sein Netzwerk von Verwandten und Bekanntschaften in seiner Bezirksverwaltung vorgehen und dafür Anzeigen bei der Integritätsagentur ANI und der Antikorruptionsbehörde DNA leisten. Eine Pressemitteilung der Partei weist auf Enthüllungen der Plattform G4Media hin, denen zufolge Piedones „Krake“ 46 Verwandte, Mittelsleute und Vertraute umfasst, die sich untereinander Machtpositionen, üppig bezahlte Jobs und Verwaltungsverträge zuschieben.



Inzwischen ist bei einem Bezirksgericht auch eine Beschwerde gegen die Zulassung seiner Bewerbung eingereicht worden: Piedone würde nicht in Bukarest wohnen, wie es die Regeln für die Kommunalwahlen vorschreiben, sondern im Vorort Bragadiru. Der Bürgermeister des 5. Bezirks erklärte daraufhin, dass er seinen Wohnsitz im 4. Bezirk habe, dass er aber in der Tat immer wieder nach Bragadiru pendele, da seine Frau dort ihre Mutter pflege. Hinter der Beschwerde stehe im Übrigen ein entlassener Verwaltungschef, wehrte sich Piedone. Stören scheinen ihn die vielen Anzeigen ohnehin nicht: Am Wochenende zeigte er sich in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Auch ich bin ein Ganove“.