Rechtsaußenpartei AUR zieht ins Parlament ein

Bukarest (ADZ) – Für Überraschung sorgte die erst Ende 2019 von George Simion gegründete Rechtsaußenpartei Allianz für die Vereinigung der Rumänen („Alianța pentru Uniunea Românilor“, AUR), die mit über 9 Prozent der Stimmen ins Parlament einzieht. AUR wurde vor allem in der Diaspora massiv unterstützt: In Italien vereinte sie über 35 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen und steht damit auf Platz 1, in Spanien mit fast 27 Prozent nach der PNL auf Platz 2. Nach Auszählung von 439 Wahllokalen von 748 im Ausland steht AUR mit 26,51 Prozent nach USR-PLUS (29 Prozent) an zweiter Stelle. Dennoch äußerte Simion bereits, wegen der angeblich rund 14.000 verschwundenen Auslandsstimmen die Wahlergebnisse anfechten zu wollen. Starke Bestrebungen sind, den Auslandsrumänen eine Perspektive zur Rückkehr zu schaffen.



AUR bezeichnet sich als rechtsorientiert, konservativ, christlich, antimarxistisch, unionistisch und „anti-system“. Simion erklärte bereits, man wolle weder mit der PNL noch mit der PSD eine Koalition bilden. Simion gilt jedoch auch als Mitglied der Anti-Masken-Bewegung, die AUR-Kandidatin aus Jassy/Iași für den Senat kämpfte als Anwältin von Erzbischof Teodosie gegen pandemiebedingte Einschränkungen der Pilger.