Regelungen zur Pandemie-Bekämpfung geändert

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstagabend wurden im Amtsblatt neue Regelungen zur Pandemiebekämpfung veröffentlicht: Etwa sind vollständig geimpfte Personen von nächtlichen Ausgangssperren nicht mehr betroffen. Diese gelten am Wochenende, zwischen 20.00 und 5.00 Uhr, ab einer Inzidenz von sechs Neuinfektionen je 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen, bislang galt die Inzidenz von vier als Schwellwert. Ab einer Inzidenz von 7,5 wird die Ausgangssperre auf die ganze Woche ausgedehnt. Die Öffnungszeiten für Handel und Dienstleistungen werden nun ebenfalls erst ab einer Inzidenz von sechs eingeschränkt.



Kinder müssen nun erst ab zwölf Jahren ein negatives Testergebnis vorweisen, um an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen ein solches notwendig ist. Der gastronomische Bereich in Einkaufszentren steht ab einer Inzidenz von drei nur noch Menschen offen, die getestet, geimpft oder genesen sind.



Oana Nicolescu, Leiterin der Gesundheitsdirektion Bukarest (DSP), erklärte außerdem in einem Interview gegenüber News.ro, dass geimpfte Personen nach Kontakt mit Infizierten nicht mehr in Quarantäne müssen; positiv getestete Personen werden in Zukunft von der DSP telefonisch kontaktiert.