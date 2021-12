Regierung ernennt Generalsekretär und Kanzleichef

Bukarest (ADZ) – Premierminister Nicolae Ciucă hat drei Ernennungen im Regierungsapparat vorgenommen: Generalsekretär im Rang eines Ministers wurde am Dienstag Marius Neacșu (PSD), zum Kanzleichef des Premierministers, ebenfalls im Ministerrang, wurde Mircea Abrudean (PNL) berufen. Staatssekretär in der Kanzlei und Regierungssprecher wurde Dan Cărbunaru.



Neacșu, seit 2019 Vizepräsident der Energieregulierungsbehörde (ANRE), war Generalsekretär der PSD, bevor er nach Konflikten mit Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea 2017 zu Pro România wechselte. 2016 wurde er vom Obersten Gericht rechtskräftig zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Interessenskonflikten verurteilt. Die Straftat sei jedoch juristisch überholt, es gäbe keine Inkompatibilität mehr, erklärte PSD-Chef Marcel Ciolacu, der Neacșu vorgeschlagen hatte. Sein polizeiliches Führungszeugnis sei sauber.



Abrudean war Präfekt von Klausenburg bis zur Übergabe dieses Amtes an den UDMR im Rahmen der Koalitionsverhandlungen und seit Februar stellvertretender Generalsekretär der Regierung Cîțu. Dan Cărbunaru ist Journalist mit über 20 Jahren Presseerfahrung und Gründer der Plattform Calea Europeană.