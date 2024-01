Regierung verlängert Deckelung von Preisaufschlägen im Handel

Bukarest (ADZ) - Er habe beschlossen, die Notverordnung zur Begrenzung der Handelsaufschläge bei Grundnahrungsmitteln um 60 Tage zu verlängern, so Premierminister Marcel Ciolacu in Ich-Form auf seinem Facebook-Auftritt. Die Leute „müssen nach dem Wahnsinn vergangener spekulativer Teuerungen weiterhin eine Stabilität der Lebensmittelpreise genießen“, verkündete der Regierungschef nach „konstruktiven Gesprächen“ mit Vertretern der Lebensmittelindustrie und des Einzelhandels am Montag. Es sei klar, dass die Deckelung zur Dämpfung der Inflation und zum Erhalt der Kaufkraft der Bevölkerung beigetragen habe, schrieb Ciolacu.



Die Notverordnung zur Begrenzung der Aufschläge auf maximal fünf Prozent über die gesamte Lieferkette war ursprünglich Anfang August letzten Jahres für eine Dauer von drei Monaten erlassen worden und umfasste 14 Produkte aus dem Bereich Lebensmittelgrundversorgung. Bei einer weiteren Verlängerung bis zum 31. Januar wurde die Palette auf 21 Erzeugnisse erweitert, von Brot und frischer Milch, über Mehl und Eier, bis hin zu Sonnenblumenöl und Kuchen sowie Hühner- und Schweinefleisch. Was für die nächsten zwei Monate auf der Liste stehen soll, gab der Regierungschef jedoch nicht bekannt.



Nun muss nach seiner Auffassung weiter diskutiert werden, um zusammen mit den Einzelhandelsketten ein auf der Partnerschaft zwischen Staat und Wirtschaft beruhendes langfristiges System aufzubauen, durch das „Preise unter Kontrolle gehalten werden“. Seine einzige Bedingung sei, dass rumänische Erzeuger und Verarbeitungsbetriebe fair behandelt werden, stellte Ciolacu klar. Der Arbeitgeberverband Romalimenta kritisierte die Fortsetzung der Maßnahme als „katastrophal“ – nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Endverbraucher.