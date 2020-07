Regierung will Milliarden in AKW investieren

Cernavodă (ADZ) - Regierungschef Ludovic Orban hat am Donnerstag eine Milliarden-Investition in das einzige Atomkraftwerk des Landes in Aussicht gestellt. Wie Orban anlässlich eines Arbeitsbesuchs vor Ort bekannt gab, will die Regierung 8 bis 9 Milliarden Euro in den Ausbau des AKW Cernavodă investieren – zum einen in die Modernisierung des Reaktors Nr. 1, zum anderen in den Bau der Kernreaktoren 3 und 4. Die Regierung beabsichtige, diese „für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wesentliche“ Großinvestition mit „seriösen Partnern“ durchzuziehen, die über das nötige Knowhow verfügen, fügte der Premierminister hinzu.