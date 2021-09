Regierungskrise: Orban gibt Cîțu die Schuld

Bukarest (ADZ) – Noch-PNL-Chef Ludovic Orban hat am Sonntagabend in Kronstadt/Bra{ov seinem Herausforderer im Rennen um den Parteivorsitz, Regierungschef Florin Cîțu, vorgeworfen, die Einheit der Partei zerstört zu haben und die PNL „völlig verantwortungslos“ an den Rand des Abgrunds getrieben zu haben. Die Regierungskrise sei urplötzlich, „aus dem Nichts“ entstanden, er könne weder die Gründe für „Beschlüsse, die ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung gefasst wurden“, noch die von den Urhebern der Regierungskrise ins Auge gefassten eventuellen „Lösungen“ nachvollziehen, stellte der Liberalenchef klar.



Orban enthüllte zudem eine geheime Absprache zwischen ihm und Cîțu, derzufolge er selbst ohne einen Gegenkandidaten für eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzender hätte antreten sollen, während letzterem nach seiner Amtszeit als Premierminister der Spitzenposten des Gouverneurs der Nationalbank zugefallen wäre.

Ende Mai habe er dann jedoch von mehreren PNL-Verbandschefs erfahren, dass Cîțu als sein Herausforderer anzutreten gedenke – eine „wichtige Person“ habe wohl „dekretiert“, dass ihm das Amt des PNL-Chefs nicht mehr zustehe, sagte Orban.