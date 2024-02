Regionale Krankenhäuser endlich unter Vertrag

Bukarest (ADZ) - Umgerechnet rund 1,5 Milliarden Lei sollen die neuen Regionalen Notfallkliniken in Jassy und Klausenburg kosten, sagte Premierminister Marcel Ciolacu bei der Unterschreibung der Ausführungsverträge am Mittwoch. Das Geld sei im Wiederaufbau- und Resilienzplan vorgesehen und Umsetzungstermin sei 2026, fügte er hinzu. Seit 15 Jahren gehöre der Bau dieser Krankenhäuser zum Wahlkampfangebot von Politikern, betonte der Regierungschef, der darauf hinwies, dass die Verfahren für die Regionalklinik in Craiova nächste Woche abgeschlossen werden.



Laut Regierung werde die neue Notfallklinik in Jassy eine Kapazität von 850 Betten und 20 OP-Sälen haben. Die Einrichtung in Klausenburg werde etwa gleich groß sein. Die neuen Krankenhäuser werden mit Sicherheit die am meisten fortgeschrittenen Einrichtungen in Rumänien sein und wohl auch zu den besten in der EU gehören, versprach Gesundheitsminister Alexandru Rafila bei der Unterschreibung der Verträge.