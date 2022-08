Renten steigen wieder ab 2023

Bukarest (ADZ) - Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) hat eine neue Anhebung der Renten zum 1. Januar 2023 in Aussicht gestellt. Die Steigerung soll an die Inflation gekoppelt sein, doch an den genauen Zahlen werde noch gearbeitet. Laut Rentengesetz müsse man bei der Kalkulation eigentlich die Inflation von 2021 als Maßstab nehmen, doch die sei viel kleiner ausgefallen als heute. Aber man wolle keine so kleine Anhebung beschließen, sondern eben viel durchrechnen, um zu sehen, was machbar ist, sagte der Minister bei Antena 3.