Renten und staatliche Gehälter nicht kumulieren

Bukarest (ADZ) - Premier Ludovic Orban hat am Sonntag erklärt, dass es nicht normal sei, gleichzeitig eine Rente und ein Lohneinkommen im öffentlichen Sektor zu beziehen. Dies gab der Premierminister bezüglich der Pläne des Arbeitsministeriums bekannt, diese Kumulierung zu verbieten.

Arbeitsministerin Violeta Alexandru hat am Wochenende erklärt, dass sie an derartigen Gesetzesplänen arbeite, gab aber auch an, dass die Situation von Personen mit geringen Renten sowie Entscheidungen des Verfassungsgerichts berücksichtigt werden sollen. Grundsätzlich gelte allerdings, wer nach der Rente noch weiterarbeiten wolle, könne dies im Privatsektor machen.



PSD-Chef Marcel Ciolacu gab an, es könnten Situationen entstehen, in denen kleinere Gemeinden beispielsweise ohne Arzt bleiben, weil die einzige verfügbare Person schon in Rente sei. Man warte noch auf konkrete Umsetzungsnormen, aber eine Ungerechtigkeit könne nicht mit einer anderen Ungerechtigkeit bekämpft werden.