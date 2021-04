Resilienzplan: Arbeitstreffen auf Schloss Cotroceni

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis ist am Montag auf Schloss Cotroceni mit Regierungschef Florin Cîţu (PNL), dem Minister für EU-Mittel, Cristian Ghinea (USR-PLUS), sowie den Chefs der drei Koalitionsparteien, Ludovic Orban, Dan Barna und Hunor Kelemen, zusammengetroffen. Das Arbeitstreffen galt den bereits angekündigten Nachbesserungen an Rumäniens Wiederaufbau- und Resilienzplan.



Ressortminister Ghinea teilte nach dem Treffen mit, dass der nachgebesserte Resilienzplan-Entwurf nicht, wie geplant, Ende April, sondern voraussichtlich erst „Ende Mai“ stehen wird und er die EU-Kommission daher um einen einmonatigen Aufschub bitten wolle – es gebe sowohl etliche „technische“ als auch „politische“ Einwände zu überwinden.



Vor den Beratungen auf Schloss Cotroceni hatten auf Koalitionsebene insbesondere die Liberalen gegen Ghinea geschossen. So sagte der Präsident der Abgeordnetenkammer, PNL-Chef Ludovic Orban, den Medien, dass einige Projekte „besser vorbereitet“ und der Ressortminister in Brüssel wohl mit „besseren technischen Argumenten“ hätte aufwarten müssen, um zumindest einige der von der EU-Kommission abgelehnten Projekte durchzudrücken.