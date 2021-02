Richterin in Brăila suspendiert

Bukarest (ADZ) – Der Justizrat (CSM) hat eine Richterin in Brăila einstweilen suspendiert. Es geht dabei um den Fall eines Mannes, der ein dreizehnjähriges Mädchen acht Monate lang gefangengehalten und wiederholt vergewaltigt hatte. Der Tatverdächtige hätte laut Entscheidung der Richterin aus der Untersuchungshaft in den Hausarrest entlassen werden sollen – ihre Begründung: Seine Tat sei nicht so schwerwiegend, dass sie zu einer öffentlichen Reaktion geführt hätte, die Menschen fühlten sich durch seine Tat nicht bedroht.