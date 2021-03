Riesige Unterschiede bei Covid-Tests zwischen Kreisen

Bukarest (ADZ) – Zwischen den einzelnen Kreisen gibt es enorme Unterschiede in der Anzahl der Covid-19-Tests, wie die seit 1. März vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellte Plattform unter data.gov.ro (Instituţii/Ministerul Sănătăţii/Transparenţa Covid-19) erstmals aufzeigt. Dadurch relativiert sich die Aussagefähigkeit der offiziellen Inzidenzraten: Während Temesch am Mittwoch 1686 Tests durchführte und mit 5,35 pro 1000 Einwohnern über 14 Tage die größte Inzidenzrate des Landes aufweist, wurden in Vrancea nur 22 Tests gemacht, am Montag und Dienstag sogar nur 3 und 4; entsprechend gering die Inzidenzrate mit 0,84. Auch Brăila und Teleorman verzeichneten am Mittwoch nur 71 bzw. 88 Tests, entsprechend niedrig liegen die Inzidenzen mit 0,92 und 1,31.



In Bukarest wurden am Mittwoch 4666 Tests durchgeführt. Während der Inzidenzwert für Bukarest insgesamt bei 2,79 liegt (Stand: Donnerstag), fallen die Bezirke 1 (führend mit fast 4), 2 und 4 schon wieder ins rote Szenario.