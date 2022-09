Rüstungspartner Südkorea

Seoul (ADZ) - Rumänien und Südkorea wollen militärisch enger zusammenarbeiten. Das vereinbarte der rumänische Verteidigungsminister Vasile Dîncu bei Gesprächen mit seinem Amtskollegen Lee Jong-sup in Seoul. In Frage kommen Projekte zur gemeinsamen Ausbildung und zur Cyberverteidigung sowie die Entwicklung neuer Technologien. Möglich sei auch die Produktion militärischer Ausrüstung in Rumänien, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. In diesem Sinne soll auch ein Rahmenabkommen abgeschlossen werden, ein Entwurf wurde diskutiert.



Die NATO kooperiert enger mit Ländern aus Südostasien und zum ersten Mal nehmen Partner aus der Region in Madrid an einem Gipfel der NATO teil. Auch einzelne Mitglieder des Bündnisses suchen den Schulterschluss mit der Wirtschaftsmacht Südkorea. So kaufte zuletzt Polen dort Panzer, Panzerhaubitzen und Kampfflugzeuge ein. Polnische Rüstungsbetriebe sollen ihrerseits eigene Versionen südkoreanischer Geräte bauen, so den Panzer K2 Black Panther.