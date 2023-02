Rumänen am wenigsten offen für Ukraine-Hilfe

Bukarest (ADZ) - Einer von vier Bürgern ist in Rumänien gegen die humanitäre Hilfe für die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen, zeigt die jüngste Eurobarometer-Umfrage, deren Ergebnisse ein Jahr seit Einmarsch Russlands im Nachbarstaat vorgelegt wurden. Es ist der höchste Anteil unter den Ländern der EU. In Bulgarien, dem Land mit dem zweithöchsten Anteil, lehnen nur 15% die Zustimmung dafür ab. Dass die Europäische Union Kriegsflüchtlinge aufgenommen hat, heißen 24% der Menschen in Rumänien nicht gut, nur zwei Prozentpunkte weniger als in Tschechien, das den letzten Platz in der Rangordnung einnimmt.



Vergleichsweise höher ist die Zustimmung für andere Maßnahmen: Wirtschafts- und Militärhilfen für die Ukraine befürworten 55% der Bürger (35% sind es bei Schlusslicht Bulgarien). Durchgeführt wurde die Umfrage zwischen Mitte Januar und Anfang Februar, also bevor das Thema der ukrainischen Arbeiten am Bystroje-Donaukanal aktuell wurde.