Rumänen kaufen wenige E-Bücher

Bukarest (ADZ) – Laut Eurostat sind rumänische Kunden kaum interessiert an digitalen Buchangeboten. Nur knapp zwei Prozent von ihnen kauften im Jahr 2023 E-Books, der geringste Anteil in der EU. In Dänemark gab es dafür zehn Mal mehr Käufer für solche Produkte. Generell bestellen Kunden in Rumänien nur ganz wenige gedruckte Bücher, Zeitschriften und Zeitungen im Internet: Nur etwa vier Prozent waren es 2023, während in den Niederlanden fast 24 Prozent ihre Bücher online einkauften, so die frisch vorgelegte Statistik.