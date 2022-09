Rumänen reisen am wenigsten EU-weit

Bukarest (ADZ) – Nur 18 Prozent der Rumänen im Alter zwischen 16 und 65 sind im Jahr 2020 wenigstens über eine Nacht in den Urlaub verreist, bezeugt eine kürzlich veröffnete Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung – im Vergleich zu knapp über zwei Drittel der gleichaltrigen Bevölkerung aus Deutschland oder Finnland. Somit liegt unser Land EU-weit an letzter Stelle, hinter Bulgarien (27 Prozent), Griechenland (34 Prozent) und Ungarn (41 Prozent). Auch vor der Pandemie reiste nur knapp ein Viertel der Rumänen in Urlaub, womit der Trend unverändert bleibt. Am schwersten fällt das Verreisen der Alterskategorie über 65 Jahren: nur sieben Prozent waren im Jahr 2020 auf Urlaubsreise.



Ähnlich geht es den Bulgaren (8 Prozent), wobei die Griechen mit 19 Prozent und die Ungarn mit 30 Prozent den rumänischen Senioren weit voraus sind. Im Vergleich dazu waren knapp 50 Prozent der Deutschen oder Finnen über 65 Jahre und sogar 54 Prozent der Niederländer auf Urlaubsreise.