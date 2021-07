Rumänien als Mülldeponie benutzt

Bukarest (ADZ) – In der ersten Jahreshälfte sind bereits 113 Container mit importiertem Müll im Hafen Agigea entdeckt und den Absendern zurückgesendet worden, erklärte Umweltschutzchef Octavian Berceanu am Mittwoch in einer TV-Sendung auf Digi24. Im gesamten Vorjahr waren es vier Mal weniger, bzw. 31 Container. Es sei „fast unmöglich“ mit dem „Gehalt eines ambulanten Eisverkäufers“ gegen „Millionengeschäfte“ vorzugehen, zumal das Durchschnittsalter seiner knapp 450 Kommissaren landesweit über 50 liegen würde. Die Behörde bräuchte angemessene Ausrüstung und mehrere Angestellte, um ihre Tätigkeit durchführen zu können, erklärte Berceanu.