Rumänien beantragt Rizeas Auslieferung

Bukarest (ADZ) – Die rumänischen Behörden haben am Mittwoch die Auslieferung des seit 2019 in der Republik Moldau abgetauchten früheren Abgeordneten Cristian Rizea (PSD) beantragt. Rizea war im Jahr 2019 wegen Einflussnahme, Geldwäsche und Beeinflussung von Zeugenaussagen rechtskräftig vom Obersten Gericht zu knapp fünf Jahren Haft verurteilt worden, jedoch kurz vor dem Urteilsspruch in die Republik Moldau geflüchtet. Nun soll der ehemalige Abgeordnete der Justiz überstellt werden.