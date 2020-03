Rumänien bietet Griechenland Hilfe

Bukarest (ADZ) - Rumänien bietet Griechenland über den EU- Katastrophenschutzmechanismus Zelte, Schlafsäcke und andere Hilfsgüter im Wert von einer Million Lei an, wie Innenminister Marcel Vela ankündigte. In den Flüchtlingslagern im Land herrschen katastrophale Bedingungen: Im für 3000 Bewohner vorgesehenen Moria etwa müssen derzeit 20.000 Menschen ohne Wasser, Strom, Kanalisation oder ärztliche Versorgung auskommen, an der griechischen Grenze harren seit Tagen Tausende ohne jegliche Versorgung aus.