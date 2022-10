Rumänien für NATO-Beitritt der Ukraine

Bukarest (ADZ) - Rumänien befürwortet eine beschleunigte Aufnahme der Ukraine in die NATO. Das gab das Präsidialamt am Sonntag bekannt, nachdem Staatschef Klaus Johannis und die Präsidenten aller mittel- und osteuropäischen NATO-Staaten in einem gemeinsamen Schreiben ihre „volle Unterstützung“ für einen raschen NATO-Beitritt der Ukraine bekannt gaben und gleichzeitig klarstellen, dass keines der Unterzeichner-Länder die von Russland am Freitag formell durchgezogene Annexion von vier ukrainischen Regionen je anerkennen wird. Die Ukraine selbst hatte daraufhin angekündigt, einen beschleunigten Beitritt zur NATO zu beantragen.