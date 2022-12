Rumänien: höchste Kindersterblichkeit EU-weit

Bukarest (ADZ) – Unser Land weist EU-weit die höchste Kindersterblichkeit auf, mit 5,6 pro tausend lebend geborenen Kindern im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 3,3. Dies berichtet eine Pressemitteilung der NGO „Salvați Copii“ vom Mittwoch. An zweiter und dritter Stelle stehen Bulgarien und die Slowakei mit einer Kindersterblichkeit von jeweils 5,1 bei tausend Lebendgeburten. Die geringste Kindersterblichkeit haben Estland und Finnland mit 1,4, bzw. 1,8 bei tausend Geburten.



Laut Daten des Statistikinstituts INS für das Jahr 2020 sei die Kindersterblichkeit hierzulande in manchen Kreisen sogar drei Mal höher als der EU-Durchschnitt: 11,1 in Satu Mare, 10 in Tulcea oder 9,6 in Olt.



Über 1000 Kinder seien im Jahr 2020 bis zum ersten Lebensjahr auf Grund mangelhaften Zugangs zu ärztlicher Versorgung während der Schwangerschaft der Mutter sowie auf Grund mangelnder medizinischer Ausrüstung der Krankenhäuser verstorben, so die von „Salvați Copiii“ vorgestellten Daten.