Rumänien meldet meiste Betrügereien mit EU-Mitteln

Bukarest (ADZ) - Laut einem Arbeitsdokument der Europäischen Kommission, das bei der Ausarbeitung des OLAF-Berichts zum Thema „Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union 2018“ verwendet wurde, hat Rumänien zwischen 2014 und 2018 477 Fälle von Betrug mit europäischen Mitteln gemeldet und steht in der EU an erster Stelle, wie Mediafax berichtet.



Nach dem Kriterium der Höhe der betrügerischen Gelder belegt Polen den ersten Platz und meldet Betrugsfälle in Höhe von 109,8 Millionen Euro, gefolgt von Rumänien, das Betrugsfälle in Höhe von 62,2 Millionen Euro meldete, Frankreich (28,9 Millionen Euro) und Bulgarien (25 Millionen Euro).

Rumänien und Italien meldeten 2018 die meisten Betrugsfälle im Bereich der finanziellen Unterstützung für die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums, auf die 61 Prozent der auf EU-Ebene gemeldeten Unregelmäßigkeiten entfielen.



Die meisten betrügerischen Methoden beziehen sich auf die Gültigkeit der Dokumentation, wobei Rumänien im Kapitel „falsche oder gefälschte“ Dokumente an erster Stelle steht. Italien steht in Bezug auf „falsche Finanzierungsanfragen“ an erster Stelle, gefolgt von Rumänien.