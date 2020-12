Rumänien mit niedrigen Gesundheitsausgaben

Bukarest (ADZ) – Gemäß kürzlich veröffentlichten Eurostat-Daten für das Jahr 2018 liegt Rumänien unter den 27 Ländern der Europäischen Union an letzter Stelle bezüglich den Ausgaben für das Gesundheitswesen pro Person sowie an vorletzter bezogen auf das Bruttoinlandsprodukts (BIP). Mit Gesundheitsausgaben von 5,56 BIP-Prozent liegt Rumänien lediglich vor Luxemburg (5,29 BIP-Prozent, jedoch sind die Pro-Kopf-Ausgaben hier fast neun Mal höher) sowie hinter Lettland (6,2 BIP-Prozent) und Polen (6,3 BIP-Prozent).



Der durchschnittliche BIP-Beitrag der EU-Länder zum Gesundheitswesen betrug 2018 9,9 Prozent, an der Spitze liegen Deutschland mit 11,5 Prozent, Frankreich mit 11,3 Prozent und Schweden mit 10,9 Prozent. Rumäniens Nachbarn Bulgarien und Ungarn wiesen dem Gesundheitswesen im betrachteten Zeitraum 7,35 BIP-Prozent bzw. 6,7 BIP-Prozent zu.



Bei den Pro-Kopf-Ausgaben für das Gesundheitssystem liegt Rumänien mit 584 Euro pro Person im Jahr 2018 knapp hinter Bulgarien (587 Euro) an letzter Stelle. Die höchsten Ausgaben für das Gesundheitssystem im Jahr 2018 verzeichnete Dänemark mit 5256 Euro pro Einwohner, gefolgt von Luxemburg mit 5221 Euro und Schweden mit 5041 Euro pro Kopf.