Rumänien reagiert mit aller Schärfe auf russische Invasion in der Ukraine

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt – sie sei eine weitere schwere Verletzung des Völkerrechts, der Souveränität und der Integrität der Ukraine, die massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen werde, schrieb Johannis bei Twitter. In einer Verlautbarung der Präsidialverwaltung hieß es später, dass Russland die Konsequenzen dieses zutiefst unrechtmäßigen Vorgehens tragen müsse. In Abstimmung mit den Alliierten und Partnern in NATO und EU werde Rumänien mit soliden und substanziellen Maßnahmen reagieren.



Der rumänische Präsident fordert einen sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Halt der russischen Militäraggression und den Rückzug aller russischen Streitkräfte aus der Ukraine. Johannis rief zu Verantwortung auf, um den Verlust von Menschenleben und jegliche Beeinträchtigung der Sicherheit der Zivilbevölkerung zu vermeiden. Rumänien sei bereit, der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten. Gleichzeitig warnt Rumänien vor jeglichen feindseligen Handlungen gegen Mitglieder der rumänischen Gemeinschaft in der Ukraine und stehe bereit, die notwendige Unterstützung zu leisten.



Premierminister Nicolae Ciucă erklärte seinerseits, dass Rumänien in ständigem Kontakt mit seinen Verbündeten und Partnern in NATO, EU und anderen Formaten sowie auf bilateraler Ebene stehe und bereit sei, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf diese bewaffnete Aggression zu reagieren und die Sicherheit der gesamten Region zu schützen. Ciucă appelliert an die Bürger, Ruhe zu bewahren. Rumänien genieße als NATO-Mitgliedstaat alle Sicherheitsgarantien und die Solidarität der Verbündeten.



Die Regierung werde sämtliche Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen dieser Situation angemessen zu bewältigen.