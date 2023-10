Bukarest (ADZ) - Als Reaktion auf die anhaltenden Spannungen mit Serbien schickt Rumänien rund 80 Soldaten in den Kosovo, um die multinationale Friedenstruppe vor Ort (KFOR) unter Leitung der NATO zu verstärken. Wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, soll ein „Kontingent auf Kompanie-Niveau“ umgehend in den Krisenherd entsendet werden. Auf dem Westbalkan beteiligt sich Rumänien mit rund 250 Soldaten auch an der Sicherheitsoperation EUFOR Althea in Bosnien-Herzegowina.