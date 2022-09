Rumänien will strategische Partnerschaft mit Japan

Tokio (ADZ) - In dem am Montag gestiegenen Gespräch mit seinem japanischen Amtkollegen Fumio Kishida hat Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) vor allem den Wunsch der rumänischen Behörden hervorgehoben, mit Japan eine strategische Partnerschaft einzugehen. Der japanische Ministerpräsident sicherte Ciucă dabei Unterstützung zu - sowohl in Bezug auf die angestrebte strategische Partnerschaft als auch beim Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit sowie Festigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor dem Hintergrund regionaler sowie globaler Herausforderungen, teilte die rumänische Exekutive anschließend in einer Aussendung mit.

Zu den Kernthemen der Unterredung zwischen den beiden Regierungschefs gehörte des Weiteren der Ausbau der Wirtschaftskooperation, zumal Japan zurzeit bereits der größte asiatische Investor hierzulande ist. Premierminister Ciucă äußerte dabei die Hoffnung, dass die Opportunitäten, die sich in Rumänien gegenwärtig in den Bereichen grüne Energie, aber auch Atomenergie und hochwertige Infrastruktur - etwa optische Komponenten für das Laserprojekt ELI in Măgurele - anbieten, auch für japanische Investoren von Interesse sein werden.