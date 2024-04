Rumäniens „Golden Gate“ muss schon saniert werden

Bukarest (ADZ) – An der vor erst neun Monaten eingeweihten Donaubrücke bei Brăila werden bereits Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Die erste Spur aus Richtung Tulcea bekommt eine neue Asphaltdecke, nachdem kleine Risse aufgetreten sind. Die Brücke hat immer wieder Probleme: Letztes Jahr wurden lose Schrauben an der Brüstung festgestellt.



Dabei ist die mit ihren fast zwei Kilometern Länge als rumänisches Golden Gate geltende Hängebrücke – die drittgrößte in Europa – noch nicht einmal vom Bauherrn abgenommen worden. Verkehrsminister Sorin Grindeanu sagte, dass die Landesautobahngesellschaft CNAIR vor etwa einer Woche eine Bestandsaufnahme der Arbeiten abgeschlossen habe und Fehler erkannt haben. Diese müsse nun das italienische Bauunternehmen berichtigen. Bis das nicht geschieht, werde es auch keine Bauabnahme des 2,4 Milliarden Lei teuren Objekts geben, stellte Grindeanu klar, der auch die Konzernzentrale in Rom über den Zustand informiert habe.