Rumänische Soldaten gegen Huthi

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis will die Zustimmung des Parlaments für eine Beteiligung von drei bzw. fünf Soldaten an US-und EU-geführten Einsätzen gegen Huthi-Rebellen aus dem Jemen zum Schutz des Schiffsverkehrs in den internationalen Gewässern im Roten Meer. Durch die dem Iran nahestehenden Rebellen hat sich die Sicherheitslage in der Region konstant verschlechtert und beeinträchtigt die Weltwirtschaft. Im Roten Meer werden Schiffe angegriffen und große Transportkonzerne sehen von der Route ab.