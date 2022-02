Rumänisches Kind mit Gehirnblutung bei Pflegefamilie

Bukarest (ADZ) – Das rumänische Kind, das Anfang Februar wegen eines Schütteltraumas in Odense behandelt wurde, ist aus dem Krankenhaus entlassen und für ein Jahr einer dänischen Pflegefamilie anvertraut worden. Die Eltern, die aufgrund des Verdachts auf Misshandlung festgenommen wurden, sind weiter in Gewahrsam und dürfen das Kind nicht sehen. Ein Gerichtsverfahren beginne bald, hieß es. Familienministerin Gabriela Firea (PSD) habe zwar beantragt, dass das Kind in die Obhut der Großeltern in Rumänien gegeben werden soll, doch lasse der Gesundheitszustand – laut Antwort aus Dänemark – eine Reise noch nicht zu.