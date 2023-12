Sanitas: Erwartete Lohnerhöhungen unzureichend

Bukarest (ADZ) - Die Gewerkschaftsföderation Sanitas hat am Mittwoch angekündigt, dass die Regierung einen Eilerlass vorbereitet, demnach Angestellte von Gesundheitsämtern „endlich“ Lohnerhöhungen erhalten sollen, zeigt sich jedoch mit den Vorschlägen unzufrieden. Laut einer Pressemitteilung werden seit fast einem Monat Löhne in Gesundheitsämtern auf ähnlichem Niveau wie in Krankenkassen gefordert, nun sollen Angestellte des Gesundheitswesens den Beginn eines Arbeitskonflikts unterstützen. Einen ähnlichen Aufruf, auch zu Streiks, hatte vor Weihnachten die Gewerkschaft Solidaritatea Sanitară gestartet.