Schengen: Staatschef gegen Trennung von Bulgarien

Brüssel (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Mittwoch anlässlich seines offiziellen Besuchs im Königreich Belgien auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belgischen Regierungschef Alexander De Croo hervorgehoben, dass für Rumänien und Bulgarien in puncto Schengen-Beitritt die „bei Weitem beste Variante“ nach wie vor eine Kandidatur im „Doppelpack“ bleibt. Der Präsident, dem die Verfassung die Richtlinienkompetenz in der Außenpolitik einräumt, reagierte damit auf die von Premierminister Marcel Ciolacu (PSD) jüngst im Gespräch mit Bloomberg erwähnte mögliche Abkoppelung von Bulgarien im Schengen-Dossier.