Schengen-Veto: Rumänen mehrheitlich für EuGH-Klage

Bukarest (ADZ) - Das Veto Österreichs gegen die Erweiterung des grenzkontrollfreien Schengenraums um Rumänien beschäftigt nicht nur die Politik, sondern mittlerweile auch die Meinungsforscher. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Avangarde befürworten 54 Prozent der Befragten die Pläne von Premier Marcel Ciolacu (PSD), deswegen gegebenenfalls den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anzurufen.



28 Prozent der Befragten sprachen sich zudem für einen Boykott aller in Rumänien ansässigen österreichischen Unternehmen aus, während 13 Prozent der Meinung waren, dass Rumänien alle Einstimmigkeit voraussetzenden Beschlüsse der EU so lange zu blockieren habe, bis Wien von seinem Schengen-Veto abrückt. Die Umfrage wurde per Telefon im Auftrag der PSD landesweit im Zeitraum 20. bis 28. September durchgeführt, befragt wurden dabei knapp 1000 Personen. Die Fehlertoleranz der Erhebung liegt bei +/-3,2 Prozent.