Schiltaler Kumpel stellen Streik weitgehend ein

Bukarest (ADZ) – Die seit Tagen unter Tage streikenden Schiltaler Grubenarbeiter haben ihre Protestaktion am Montagabend weitgehend eingestellt, nachdem sich Arbeitsministerin Raluca Turcan und Energieminister Virgil Popescu (beide PNL) mit Vertretern der Kumpel auf ein erstes Maßnahmenpaket geeinigt hatten. Turcan teilte anschließend mit, dass die ausstehenden Löhne der Grubenarbeiter des insolventen Energiekomplexes Hunedoara, wie von der Regierung bereits zugesichert, am 25. und 26. Februar vollständig ausgezahlt werden, einschließlich etlicher ausstehender Zuschläge.



Davor hatte schon Regierungschef Florin Cîțu (PNL) hervorgehoben, dass die Lage des Energiekomplexes zwar eine „schwierige“ sei, nichtsdestotrotz Übergangslösungen gefunden worden seien. Cîțu verwies zudem darauf, dass der Protest der Kumpel in den letzten Tagen von populistischen AUR- und PSD-Politikern vereinnahmt worden ist, und versicherte allen Hauptstadt-Einwohnern, dass es in seiner Amtszeit zu keiner neuen „Mineriade“ kommen werde. Cîțus Statement erfolgte, nachdem die ins Schiltal gereiste Senatorin Diana Șoșoacă (Ex-AUR) die streikenden Kumpel dazu angestachelt hatte.